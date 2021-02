Polizei sucht Zeugen

Streit um Maske eskaliert in Supermarkt – Kieferbruch

01.02.2021, 17:46 Uhr | t-online

In der Nähe von Hamburg haben sich zwei Männer in einem Supermarkt wegen der Maskenpflicht gestritten. Für einen endete das mit einem Kieferbruch im Krankenhaus.

In Osteinbek bei Hamburg haben sich zwei Männer in einem Supermarkt handgreiflich gestritten. Für einen 67-Jährigen endete der Streit mit einem Kieferbruch. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt".

In der Süßwarenabteilung des Real-Markts in Osteinbek ist es demnach am Freitag gegen 19 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und dem 67-Jährigen gekommen. Es ging wohl um das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, heißt es. Der Streit endete in einer Schlägerei, bei der der Ältere sich den Kieferbruch zuzog. Am Folgetag musste der deshalb operiert werden. Nach der Operation habe der Mann einen Schlaganfall erlitten, heißt es weiter.

Die Polizei Glinde sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Videoaufnahmen aus dem Supermarkt gibt es nicht.