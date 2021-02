Hamburg

Mann in Hamburg-Lurup mit Messer lebensgefährlich verletzt

01.02.2021, 21:52 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Lurup ist ein Mann am Montag mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission ermittele, sagte ein Polizeisprecher am Abend weiter. Nach ersten Erkenntnissen waren demnach zwei Männer auf der Straße in Streit geraten. Nähere Angaben etwa zum Opfer und zum Hintergrund des Streits machte der Sprecher zunächst nicht.