Hamburg

Campingkocher auf Herd explodiert: Mann schwer verletzt

02.02.2021, 21:42 Uhr | dpa

Ein Notarztwagen steht an einem Unfallort. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Hamburg hat ein Mann ersten Erkenntnissen zufolge einen Campingkocher auf eine Herdplatte gestellt - und ist bei einer Explosion schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Die Bewohner des fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Hamburg-Dulsberg mussten demnach zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Sie durften aber nach der Prüfung durch einen Statiker zurück. Warum der 39-Jährige die Gaskartusche auf die Herdplatte stellte, war nach Angaben des Sprechers noch völlig unklar.