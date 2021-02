Hamburg

Führungsspieler Tissier verlängert Vertrag beim HSV Hamburg

04.02.2021, 15:37 Uhr | dpa

Leif Tissier bleibt auch in den nächsten Jahren beim Handball-Zweitligisten HSV Hamburg. Der 21 Jahre alte Spielmacher hat seinen Vertrag bei den Hanseaten um zwei Jahre bis 2023 verlängert, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der talentierte Rückraumspieler, der seit Juli 2017 für den HSV spielt und seither 114 Partien bestritten hat, wurde auch von Erstligisten umworben.

Tissier ist Führungsspieler bei den Norddeutschen. In dieser Saison erzielte er bislang 75 Feldtore. Das sind ligaweit die meisten Treffer in dieser Kategorie. "Ich hoffe, dass wir den Aufstieg in meiner Vertragslaufzeit schaffen. Dass wir auf einem guten Weg sind, sieht man an den Ergebnissen in dieser Saison", sagte der Profi.