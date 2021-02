Hamburg

Handelskammer: Einheitliche Öffnungsperspektive für Betriebe

05.02.2021, 10:29 Uhr | dpa

Die Handelskammer Hamburg hat einen norddeutschen Stufenplan mit einer einheitlichen Öffnungsperspektive für die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Betriebe gefordert. "Die Stimmung in der Wirtschaft kippt. Die Wirtschaft braucht jetzt eine Öffnungsperspektive mit nachvollziehbaren Stufen-Kriterien", erklärte Handelskammer-Präses Norbert Aust am Freitag bei der Präsentation einer Corona-Resolution für die nächste Beratungsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Mittwoch.

Diese Perspektive müsse natürlich epidemiologisch vernünftig gestaltet sein. "Niemand möchte zwischen Öffnungen und Schließungen pendeln." Aust betonte, sollte keine bundesweite Linie durchsetzbar sein, "ist aus Sicht der Wirtschaft ein einheitliches Vorgehen in Norddeutschland mit gleichen Inzidenzen und Stufen notwendig". Auf diesen Kurs habe man sich in der IHK Nord - dem Zusammenschluss aus zwölf Industrie- und Handelskammern - verabredet und man werde nun auf die jeweiligen Landesregierungen zugehen, kündigte Aust an.