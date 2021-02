Hamburg

Straßenvollsperrung nach Wasserrohrbruch

06.02.2021, 13:46 Uhr | dpa

Nach einem Wasserrohrbruch an einer Hausanschlussleitung ist am Samstag die Halskestraße im Hamburger Stadtteil Billstedt voll gesperrt worden. Das austretende Wasser habe Teile der Straße unterspült, weshalb sie auf Höhe der Hausnummer 63 voll gesperrt werden musste, teilte der Betreiber Hamburg Wasser mit. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Wie lange die Reparaturarbeiten in Anspruch nehmen werden, war am Samstagmittag noch unklar.