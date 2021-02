Hamburg

Flieger starten und landen am Flughafen wie geplant

07.02.2021, 12:46 Uhr | dpa

Das aktuelle Wetter über Norddeutschland hat auf die Starts und Landungen am Hamburger Flughafen keine Auswirkungen. "Es ist kalt, fällt aber kein Schnee. Es finden demnach Enteisungen statt", aber das sei zu dieser Jahreszeit auch ganz normal, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Einschränkungen im Flugverkehr gebe es nach wie vor nur wegen der Corona-Pandemie. Für den Sonntag waren etwa 20 Landungen und rund 20 Starts geplant.