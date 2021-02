Hamburg

Gegner von Corona-Maßnahmen: Rund 250 Autos durch Hamburg

07.02.2021, 14:01 Uhr | dpa

Mit einem Autokorso sind am Samstag mehrere Dutzend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen durch die Stadt gezogen. "Eigentlich waren 100 Fahrzeuge angemeldet. Dem Korso haben sich im Verlauf aber immer mehr angeschlossen. In der Spitze haben die Kollegen mehr als 250 Fahrzeuge gezählt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Zug wurde deshalb wenig später gestoppt und auf die erlaubten 100 Autos beschränkt.

Die Auto-Demo unter dem Motto "Wie soll es weiter gehen?" hatte für teils erhebliche, aber nur kurzzeitige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zudem hätten sich mehrere Anwohner in den Stadtteilen Winterhude, Eppendorf und Eimsbüttel wegen des Lärms der Autokolonne beschwert. Die Fahrzeuge waren laut hupend durch die Stadt gefahren. Während der Demo hätten sich die Teilnehmer an die Corona-Regeln gehalten, sagte der Polizeisprecher.