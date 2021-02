Tiere liefen frei umher

Polizei findet 180 lebende Hähne in Asia-Restaurant

08.02.2021, 21:03 Uhr | dpa

Hähne in einer Gruppe (Symbolbild): In Hamburg hat die Polizei 180 Vögel in einem Lokal entdeckt. (Quelle: imagebroker/begsteiger/imago images)