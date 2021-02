Unglaubliche Aktion

Mann verteilt 50-Euro-Scheine an Bedürftige

08.02.2021, 21:02 Uhr | t-online

"Klingt wie ein Märchen, ist aber passiert": Unter diesem Motto hat eine Einrichtung aus Hamburg eine rührende Geschichte geteilt. Ein Mann hatte den Bedürftigen dort spontan Geldscheine in die Hand gedrückt.

In Hamburg hat ein Mann in einer Einrichtung 50-Euro-Scheine an Bedürftige verteilt. Am Samstagnachmittag hatten sich zahlreiche bedürftige Menschen in der Turnerstraße für ein Mittagessen angestellt. Gleichzeitig versuchte ein Mann mit seiner weiblichen Begleitung, mit einem Auto aus einer engen Parklücke zu kommen, heißt es in dem Bericht der Einrichtung "Deintopf" bei Instgram.



Die Gäste hatten dem Mann beim Ausparken geholfen. Er konnte sein Auto schließlich aus der Lage befreien. Dann soll er jedem Gast 50 Euro in die Hand gedrückt haben, heißt es in dem Beitrag.



"Toll, dass es Menschen wie diesen Mann gibt. Wir wünschen dir von Herzen alles Liebe, unbekannter Spender", lautet der Dank der Einrichtung. Die Gäste sollen nach dieser Geste zu Tränen gerührt gewesen sein.