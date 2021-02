Hamburg

40-Tonner fährt auf Leitplanke: A7 voll gesperrt

09.02.2021, 10:28 Uhr | dpa

Weil der Fahrer eines Sattelzuges am frühen Dienstagmorgen bei schwierigen Witterungsbedingungen auf der Autobahn 7 in Hamburg auf eine Leitplanke gefahren war, ist die A7 Richtung Norden für etwa zwei Stunden voll gesperrt worden. "Ich gehe ganz stark davon aus, dass das wetterbedingt passiert war", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Durch das Auffahren auf die Leitplanke wurde den Angaben zufolge der Dieseltank des 40-Tonners beschädigt. Die Einsatzkräfte mussten deshalb den Kraftstoff auffangen und die bereits ausgelaufenen Mengen abbinden. Bei dem Unfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Für die Zeit der mehrstündigen Bergung blieb die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Volkspark voll gesperrt.