Hamburg

Felix Magath lobt Terodde und glaubt an den HSV-Aufstieg

09.02.2021, 10:37 Uhr | dpa

Felix Magath lobt Simon Terodde in den höchsten Tönen: "So einen Knipser habe ich noch nie erlebt. Man kann ihn auch nicht mit anderen Mittelstürmern vergleichen", sagte der ehemalige Trainer und Manager des Hamburger SV in der "Bild" (Dienstag) über den Torjäger des Zweitliga-Spitzenreiters.

"Terodde macht außergewöhnliche Tore. Oft schlägt er zu, wenn es beim HSV nicht ganz so gut läuft. Dann ist er da und trifft eiskalt. Das ist seine große Stärke", sagte der 67-jährige Magath weiter. Beim 3:3 gegen Erzgebirge Aue hatte der Mittelstürmer seine Saisontreffer 18 und 19 für die Hanseaten erzielt.

Magath glaubt, dass der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die Rückkehr in die Bundesliga in dieser Saison gelingen wird: "Ich habe den HSV stets im Blick. Ich denke, dass es diesmal mit dem Aufstieg klappen wird."