Hamburg

Towers wollen Niederlagen in Energie umsetzen

11.02.2021, 17:35 Uhr | dpa

Nach zuletzt zwei knappen und unglücklichen Niederlagen in der Basketball-Bundesliga wollen die Hamburg Towers im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen die Telekom Baskets Bonn wieder in die Erfolgsspur. "Wir können nicht unsere Köpfe in den Sand stecken", sagte Trainer Pedro Calles. "Jetzt müssen wir unser Bestes geben." Dem 93:63-Sieg im Hinrundenspiel in Bonn wollte der Coach keinen großen Wert beimessen. "Sie haben einen neuen Trainer und spielen anders. Ich erwartete ein hochmotiviertes Team. Das wird ein anderes Spiel als vor zwei Monaten."

Die Hamburger sind nach der 88:89-Niederlage in Oldenburg am vergangenen Mittwoch besonders ehrgeizig. "Es war schwer, danach einzuschlafen. Man überlegt schon, ob man die richtige Entscheidung in einer Situation getroffen hat. Da brennt ein kleines Feuer in mir. Wir müssen sehen, dass uns dieses Feuer Extra-Energie gibt", sagte Towers-Profi Maximilian DiLeo.

Calles indes wollte die beiden Niederlagen in Oldenburg und gegen Bayreuth in der Verlängerung nicht überbewerten, zumal seine Mannschaft nach 15 absolvierten Partien auf dem siebten Rang liegt und damit auf Playoff-Kurs ist. "Wir haben hier im vergangenen Juli angefangen. Jetzt haben wir Februar. Und wenn ich die Situation mit dem Februar vor einem Jahr vergleiche, dann ist das ein großer Unterschied."

Maik Kotsar konnte dem Oldenburg-Spiel auch etwas Positives abgewinnen. Der mit 21 Punkten beste Towers-Werfer sagte: "Wir sind ein junges Team und jeder von uns lernt aus diesen Erfahrungen. Und aus knappen Spielen lernen wir am meisten."