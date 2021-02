Hamburg

Bahnverkehr kommt langsam wieder in Gang

12.02.2021, 06:46 Uhr | dpa

Der Fernverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein kommt nach dem Wintereinbruch langsam wieder in Gang. Auf den meisten Linien kann der Verkehr wieder aufgenommen werden, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Jedoch kann es zu witterungsbedingten Verspätungen und Zugausfällen kommen. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Karlsruhe entfallen beispielsweise die Züge.