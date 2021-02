Hamburg

Towers wollen nach Niederlage schnelle Wiedergutmachung

13.02.2021, 10:39 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers gibt sich nach der dritten Niederlage in Serie kämpferisch. "Ich bin sauer. Es ist gut, dass wir so schnell das nächste Spiel vor uns haben. So können wir nicht zu lange über dieses Spiel nachdenken", sagte Profi Jordan Swing nach der 71:78 (40:35)-Heimpleite am Freitagabend gegen den Tabellen-16. Telekom Baskets Bonn.

Die Mannschaft will eine schnelle Wiedergutmachung am Sonntag (20.30 Uhr) im Punktspiel bei den JobStairs Gießen 46ers. Swing, neben Justus Hollatz mit 15 Punkten bester Towers-Werfer, ergänzte: "Heute sind wir enttäuscht, morgen sind wir motiviert und starten mit neuer Energie in das Spiel gegen Gießen."

Vor allem im Angriff hatte es bei den Hamburgern gehapert. Vergaben die Hanseaten schon vor der Pause mehrere gute Chancen, sank die Trefferquote danach weiter. "In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Rhythmus einfach nicht gefunden", räumte Hollatz ein, der seine Punkte in den ersten 20 Minuten erzielte. Nach dem Seitenwechsel verbuchte er keinen Korb mehr.

Trainer Pedro Calles stellte fest: "Wir haben heute in den ersten zwanzig Minuten gut verteidigt. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Defensive gespielt, dafür aber eine wirklich schlechte Offensive." Fazit des Spaniers: "Diese letzten zwanzig Minuten haben uns das Spiel gekostet."