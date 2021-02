Hamburg

Imbiss mit Waffe überfallen: Teenager festgenommen

14.02.2021, 13:46 Uhr | dpa

Die Polizei hat am Samstagabend in Hamburg-Iserbrook zwei Teenager vorläufig festgenommen, die mit vorgehaltener Waffe einen Imbiss überfallen haben sollen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren von einem 50 Jahre alten Imbiss-Mitarbeiter die Herausgabe des Bargelds erzwungen. Anschließend seien sie mit 70 Euro geflüchtet.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit elf Streifenwagen seien die beiden mutmaßlichen Räuber gefasst und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Ein dritter Verdächtiger, der während der Tat Schmiere gestanden haben soll, konnte laut Polizei entkommen. Die beiden Minderjährigen seien nach Feststellung der Personalien ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.