Hamburg

Grote stellt Verkehrsunfallbilanz für Corona-Jahr 2020 vor

16.02.2021, 02:37 Uhr | dpa

Andy Grote (SPD), Innen- und Sportsenator in Hamburg, sitzt in der Bürgerschaft. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) stellt heute Mittag die Verkehrssicherheitsbilanz für 2020 vor. Wegen der Corona-Einschränkungen dürften die Zahlen der Unfälle, Verletzten und Toten deutlich zurückgegangen sein. In den Monaten von Januar bis Oktober registrierte das Statistische Bundesamt knapp 5700 Unfälle mit Verletzten oder Toten in Hamburg. Das war ein Rückgang um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitrum. Zugleich sank die Zahl der Verkehrstoten von 23 auf 13, was ein Minus von 43,5 Prozent bedeutet. Bei den Schwerverletzten betrug der Rückgang 6,1 Prozent, bei den Leichtverletzten 13,2 Prozent.

Bereits 2019 hatte sich die Zahl der Unfälle mit leicht oder schwer Verletzten oder Toten in Hamburg um 3,6 Prozent verringert. Die Zahl der Verunglückten pro 100 000 Einwohner hatte mit 505 den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1953 erreicht. 28 Menschen waren auf den Straßen der Hansestadt ums Leben gekommen.