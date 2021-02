Hamburg

Schauspielhaus streamt samstags: Auch Schätze aus Archiv

16.02.2021, 16:27 Uhr | dpa

Das Hamburger Schauspielhaus will künftig samstags eine schon aufgeführte Inszenierung für einen Tag online stellen. Den Anfang mache Kay Voges' viel beachtete Bühnenadaption von José Saramagos Roman "Die Stadt der Blinden" aus der Spielzeit 2018/19, teilte das Haus am Dienstag in Hamburg mit. In dem Stück wird das dystopische Szenario einer rätselhaften Epidemie geschildert. Dabei erblinden Menschen einer Stadt plötzlich und werden weggesperrt, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Teil des Stücks sind auch die daraus resultierenden menschlichen Katastrophen.

Der Zugang zum Stream des Endprobenmitschnitts kostet 6,50 Euro. Das Stück ist ab 16 Jahren empfohlen. Welche weiteren Stücke gezeigt werden sollen, gab das Theater zunächst nicht bekannt. Es versprach aber "Schätze aus den vergangenen Spielzeiten".