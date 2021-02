Feuer in Einfamilienhaus

70-Jährige stirbt nach nächtlichem Brand in Elmshorn

17.02.2021, 07:20 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei (Symbolbild): In Elmshorn bei Hamburg ist eine Frau bei einem Brand gestorben. (Quelle: Kusch/dpa)

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elmshorn bei Hamburg ist eine Frau gestorben. Rettungskräfte konnten die schwer verletzte Frau zuvor noch aus dem Haus bergen. Doch im Krankenhaus starb sie.

Eine 70-Jährige ist nach einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Elmshorn bei Hamburg an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau wurde mit Verbrennungen geborgen und zunächst vor Ort noch reanimiert, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte.



Im Krankenhaus starb sie dann. Weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, war zunächst noch unklar.