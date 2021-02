Ursache ungeklärt

Zwei Fahrer schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

19.02.2021, 11:36 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Hamburg sind zwei Fahrer schwer verletzt worden. Die Unfallursache muss noch geklärt werden.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Hamburg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wollte ein 37 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto links abbiegen.

Dabei übersah er aus zunächst ungeklärten Gründen das entgegenkommende Auto eines 69-Jährigen. Die Autos prallten frontal ineinander. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.