Hamburg

154 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenz gesunken

19.02.2021, 13:08 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Freitag im Vergleich zum Vortag zurückgegangen. 154 Fälle verzeichnete die Gesundheitsbehörde (Stand: ca. 12.30 Uhr), am Donnerstag waren es noch 195. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - sank von 68,1 auf 64,2. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 228 neue Fälle bei einer Inzidenz von 67,1.

Die Zahl der Menschen in Hamburg, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus starben, wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 1210 angegeben - 4 mehr als am Vortag. Nach Angaben der Behörde wurden am Donnerstag 319 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 82 auf einer Intensivstation.