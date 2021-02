Hamburg

Gymnasium und Stadtteilschule bei Fünftklässlern fast gleich

19.02.2021, 16:03 Uhr | dpa

In Hamburg werden im kommenden Schuljahr erneut fast genauso viele Fünftklässler auf dem Gymnasium starten wie auf den Stadtteilschulen. So sind an den 59 Stadtteilschulen exakt 7062 Kinder und an den 63 Gymnasien 7507 Mädchen und Jungen angemeldet worden, wie die Schulbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. 202 Schülerinnen und Schüler bleiben zudem noch an den vier sechsjährigen Grundschulen.

Noch vor einigen Jahren habe das Gymnasium rund zehn Prozentpunkte vor den Stadtteilschulen gelegen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) dazu laut Mitteilung. "Stadtteilschule und Gymnasium sind zwei gleichwertige Schulformen, die beide hohe Anerkennung bei Hamburgs Eltern haben. Die Entwicklung der Anmeldezahlen der letzten Jahre zeigen dies deutlich."

Insgesamt werden 14 771 Schülerinnen und Schüler Anfang August als Fünftklässler starten, das sind 5 weniger als im Vorjahr. Die Einschulungen der neuen Fünftklässler finden den Angaben zufolge in der Regel am 9. August 2021 statt.