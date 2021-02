Hamburg

St. Pauli möchte in der Tabelle an Darmstadt vorbeiziehen

20.02.2021, 02:33 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann sich mit einem Heimsieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Die Hamburger haben fünf der vergangenen sechs Saisonspiele gewonnen. Auch der SV Darmstadt siegte in seinem letzten Ligaspiel. Gegen den VfL Osnabrück gab es ein 1:0. Die Hessen kommen mit Selbstvertrauen in das Millerntor-Stadion. St.-Pauli-Trainer Timo Schultz bezeichnete Darmstadt als eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Tabellarisch bewegen sich die beiden Vereine mit jeweils 25 Punkten auf Augenhöhe. In der Hinrunde trennten sich St. Pauli und Darmstadt 2:2.