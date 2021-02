Hamburg

113 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenz sinkt auf 69,2

21.02.2021, 12:24 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Sonntag um 113 277 gestiegen. Das sind 164 Fälle weniger als am Samstag und fünf weniger als vor einer Woche. Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte (Stand: ca. 11.50 Uhr), sank die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - minimal auf 69,2, nach 69,5 am Vortag. Am Sonntag vor einer Woche hatte dieser Wert bei 67,7 gelegen. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich 50 305 Menschen in Hamburg mit dem Virus. 45 200 gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus starben, wurde von dem Institut am Sonntag mit 1223 angegeben, 7 mehr als am Vortag. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurden am Freitag 306 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt. Nach dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen am Sonntag 72 Covid-19-Kranke in Hamburg auf einer Intensivstation.

76 926 Menschen in Hamburg bekamen laut Gesundheitsbehörde eine Erstimpfung, 43 061 von ihnen auch die zweite Dosis.