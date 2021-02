Hamburg

Bundesamt für Seeschifffahrt startet Vorhersagedienst

22.02.2021, 12:39 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat einen maritimen Vorhersagedienst zu Strömungen, Seegang, Wellenhöhe und Wetterverhältnissen in den deutschen Seegebieten gestartet. Unter https://marineforecast.bsh.de kann sich ab sofort jeder Interessierte kostenlos auf seine Fahrten oder Arbeiten auf See besser vorbereiten, wie das Bundesamt am Montag in Hamburg mitteilte. Der Vorhersagedienst sei in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) entwickelt worden, der die meteorologischen Daten zuliefere.

Das Angebot richte sich sowohl an die Schifffahrt als auch an Windparkbetreiber, Segler, die Marine, aber auch die breite Öffentlichkeit - "kurz, an alle, die wissen möchten, welche ozeanographischen und meteorologischen Bedingungen an verschiedenen Punkten der deutschen Seegebiete aktuell herrschen und wie sich diese vermutlich entwickeln werden".