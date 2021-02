Hamburg

Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

23.02.2021, 17:39 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Bramfeld sind am Dienstag zwei Männer verletzt worden. Sie wurden mit Brandverletzungen in eine Klinik gebracht. Es kam aus unbekannter Ursache zu einer Verpuffung, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Brandsachverständige nahmen die Ermittlungen auf. Die "Bild" berichtete zuvor darüber.