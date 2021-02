Hamburg

ADAC-Rettungshubschrauber mit mehr Einsätzen in MV

25.02.2021, 06:43 Uhr | dpa

Der in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stationierte ADAC-Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr häufiger zu Einsätzen gerufen worden als noch 2019. Die Zahl stieg in diesem Zeitraum um 31 auf 1274, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Das sind rund 24 Einsätze in der Woche.

Der häufigste Einsatzgrund mit 38 Prozent waren demnach Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie etwa Herzinfarkte oder Herzrhythmusstörungen. Mit 23 Prozent folgten verschiedene Verletzungen, etwa nach Verkehrsunfällen. Neurologische Notfälle, zum Beispiel Schlaganfälle, waren laut ADAC für 13 Prozent der Einsätze verantwortlich, acht Prozent gingen auf Atemnot oder Asthma zurück.

Laut ADAC wurde der Standort 1996 von der Landeshauptstadt Schwerin nach Neustrelitz verlegt. Demnach wurden bereits mehr als 22 500 Einsätze von dort aus geflogen. Zur Luftrettung des ADAC gehören nach eigenen Angaben mehr als 50 Hubschrauber.

Für die Luftrettung im Bundesland stehen weitere Stationen zur Verfügung: In Greifswald ist etwa der Hubschrauber "Christoph 47" der Deutschen Luftrettung stationiert. Dieser verzeichnete im vergangenen Jahr 1316 Einsätze.