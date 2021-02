Hamburg

Hamburg Towers vor Duell mit Ludwigsburg zuversichtlich

25.02.2021, 15:52 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers geht mit Zuversicht in das Heimspiel in der edel-optics.de-Arena am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg. "Wir respektieren jede Mannschaft in der Liga. Aber wir gehen in jedes Spiel mit einer Gewinner-Mentalität", sagte Trainer Pedro Calles am Donnerstag. Allerdings gehen die Gäste nicht nur aufgrund ihrer Tabellenführung als Favoriten, sondern auch wegen 15 Siegen in Serie.

Großen Anteil daran hatte Jaleen Smith. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Ludwigsburg", befand Calles. Doch der Trainer betonte, dass man den Fokus nicht auf einzelne Spieler bei den Gästen richte, sondern das gesamte Ludwigsburger Team gestoppt werden müsse.

Allerdings konnte der Spanier aufgrund einiger angeschlagener Profis und der Länderspielpause bis einschließlich Mittwoch kein komplettes Mannschaftstraining durchführen. Daher hat der Verein reagiert und den US-Amerikaner Patrick Spencer verpflichtet, der allerdings nur im Training bei den Hanseaten mitwirken darf. "Wir brauchen aufgrund der vielen Verletzen bei uns Spieler im Training. Das war der Grund, ihn nach Hamburg zu holen", sagte Calles.

Für die Hamburger ist das Duell mit Ludwigsburg der Start in die Rückrunde. Mit 10 Siegen und 7 Niederlagen liegen sie auf Platz sieben. "Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, was die Ergebnisse angeht. Aber wir haben viel Raum, um unser Spiel zu verbessern. Die vielen Verletzungen haben uns nicht geholfen. Aber es gibt gute Gründe, positiv zu sein und wir sind auf den richtigen Weg."