Hamburg

Hamburg: Ab Montag kostenlose Antigen-Schnelltests

06.03.2021, 13:42 Uhr | dpa

Hamburg bietet ab Montag einmal pro Woche kostenlose Antigen-Schnelltests an. Hierfür konnten eine Reihe von Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen gewonnen werden, wie die Sozialbehörde am Sonnabend mitteilte. In einem ersten Schritt seien dadurch zunächst mehr als 25 000 tägliche Antigen-Testungen und für eventuell erforderliche Nachtestungen 14 000 tägliche PCR-Tests möglich. Das Angebot soll schrittweise erweitert werden, hieß es.

Die Anmeldung für den Test in einem Testzentrum muss den Angaben zufolge grundsätzlich vorher online über die jeweiligen Webseiten der Anbieter vorgenommen werden. Termine für Schnelltests in einer der Hausarztpraxen können über die 116 117 vereinbart werden.