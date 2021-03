Hamburg

Gewerkschaft ruft Metaller zu Warnstreiks im Norden auf

10.03.2021, 15:15 Uhr | dpa

Die IG Metall Küste setzt die Warnstreiks in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie fort. Nachdem zuletzt eher kleinere Unternehmen betroffen waren, nehmen die Gewerkschafter am Donnerstag wieder große Betriebe ins Visier. So seien in Hamburg Beschäftigte bei Airbus Operations, beim Mercedes-Benz Werk und beim Stahlhersteller ArcelorMittal aufgerufen, die Arbeit vorübergehend niederzulegen, teilte die IG Metall Küste am Mittwoch mit.

In Niedersachsen seien die Emder Werft und Dock sowie Thyssenkrupp Marine Systems in Emden betroffen, in Leer der Kaminhersteller Leda, in Werlte das Unternehmen Fahrzeugbau Krone sowie die Eisengießerei Dinklage. Darüber hinaus sei ein Warnstreik beim Maschinenbauunternehmen Ludolph in Bremerhaven geplant.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 140 000 Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein Paket, das für zwölf Monate ein Plus von vier Prozent vorsieht für Lohnsteigerungen sowie Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten. Die Arbeitgeberseite lehnt höhere Löhne angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr bislang ab und hatte in vier Verhandlungsrunden stattdessen wie in Nordrhein-Westfalen einen "Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab 2022" vorgeschlagen.