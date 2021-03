Hamburg

Rot-Grün will Machbarkeitsstudie für Bahn-Entlastungstunnel

15.03.2021, 13:23 Uhr | dpa

SPD und Grüne in Hamburg setzen sich für eine Machbarkeitsstudie des Bundes zum Bau eines Bahn-Entlastungstunnels zwischen Hauptbahnhof und Altona ein. Darin müssten auch Hamburger Pläne wie das künftige S-Bahn-Betriebskonzept und die Verlagerung des Fernverkehrs vom Bahnhof Altona an den Diebsteich berücksichtigt werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen in der Bürgerschaft.

Das Bundesverkehrsministerium hatte einen neuen Tunnel vorgeschlagen, um die sogenannte Verbindungsbahn - das ist die oberirdische Strecke über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße - zu entlasten. Die vier Gleise werden derzeit von S-, Regional- und Fernbahnen gemeinsam genutzt.

"Der Berliner Vorschlag, die Verbindungsbahn durch einen Tunnel zu entlasten, kann zu einer Win-Win-Situation für Hamburg führen", sagte der Verkehrsexperte der SPD, Ole Thorben Buschhüter. Voraussetzung sei aber, dass geklärt werde, welche Züge durch den Tunnel und welche weiterhin auf der Verbindungsbahn fahren sollen. Auch müsse die Zukunft der S-Bahn-Haltestellen Sternschanze und Holstenstraße, die Streckenführung des neuen Tunnels und dessen Anbindung an den Enden geklärt werden. "Für uns in Hamburg ist zentral, dass die Leistungsfähigkeit der S-Bahn nicht unter dem sinnvollen und notwendigen Ausbau des Fern- und Regionalverkehrs leidet."

Buschhüters Grünen-Kollege Gerrit Fuß betonte, "dass der Entlastungstunnel ein "Herzstück des Deutschland-Takts in Norddeutschland" sei, mit dem künftig halbstündlich Züge aus Hamburg in alle Himmelsrichtungen fahren sollen. "Nichtsdestotrotz sind aus Hamburger Sicht noch viele Fragen ungeklärt. Die anstehende Machbarkeitsstudie soll deshalb verschiedenste Streckenvarianten und Haltestellenlagen untersuchen." Auch müsse geklärt werden, ob sich ein Fernverkehrs- oder ein S-Bahn-Tunnel besser eigne.