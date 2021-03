Hamburg

Farbanschlag auf Haus von Frank Ulrich Montgomery

16.03.2021, 16:58 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Farbanschlag auf das Haus des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, in Hamburg-Blankenese verübt. Am Tatort wurden Reste von Weihnachtsbaumkugeln gefunden, die offenbar mit Farbe gefüllt und von der Straße aus gegen das Haus geworfen worden waren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Noch ist unklar, wer hinter der Tat steckt. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Montgomery ist aktuell wegen der Corona-Pandemie häufig in den Medien präsent und gilt als Befürworter einer eher restriktiven Linie.