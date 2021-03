Hamburg

Nach Verlängerung: Hamburg Towers besiegen Braunschweig

17.03.2021, 21:43 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren Playoff-Platz gefestigt. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in der edel-optics.de-Arena gegen die Löwen Braunschweig mit 84:81 (75:75; 38:43) durch und feierte nach einer schon fast verloren geglaubten Partie doch noch den zwölften Saisonsieg. Kameron Taylor (20 Punkte) war bester Towers-Werfer. Beide Teams stehen sich am Samstag erneut gegenüber. Dann in Braunschweig.

Die Gastgeber hatten Mitte des Schlussviertels bereits mit zehn Punkten zurückgelegen, kamen dank eines Korblegers von Maik Kotsar zwölf Sekunden vor dem Ende aber zum 75:75 und erzwangen damit die Verlängerung. Auch in dieser mussten die Towers wieder einem Rückstand hinterlaufen, bewiesen dann aber bei Freiwürfen starke Nerven.

In der umkämpften Begegnung hatte das Calles-Team einen schlechten Start erwischt und lag im ersten Viertel bereits mit 10:20 zurück. Gegen die gut eingestellten Gäste konnten sich die Hanseaten kaum einmal eine gute Wurfposition erspielen, hatten aber ihrerseits Probleme, die Braunschweiger Offensivaktionen zu unterbinden. Am Ende stand zudem eine Dreierwurf-Quote von mäßigen 24 Prozent (7/29) zu Buche, die den Towers fast zum Verhängnis geworden wäre.