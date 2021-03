Corona in Hamburg

Inzidenzwert steigt wieder an – drei weitere Todesfälle

27.03.2021, 07:50 Uhr

Illustration des Coronavirus (Symbolbild): Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt weiter erheblich an. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

In Hamburg ist die 7-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Zudem meldeten die Gesundheitsämter am zweiten Tag in Folge über 500 neue Corona-Fälle.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Am Samstagmorgen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg laut RKI bei 139,9. Es wurden 543 Neuinfektionen, sowie drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Innerhalb der letzten Wochen stieg die Corona-Inzidenz in der Hansestadt damit um 30 Zähler an.

Am Freitag ist die Inzidenz in Hamburg auf 132,1 gesunken. Dennoch wurden 549 neu infizierte Menschen gemeldet. Fünf Patienten sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.



Insgesamt sind somit 58.697 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet worden. 1.369 von ihnen sind gestorben.

Laut Daten des RKI liegt die Corona-Inzidenz des Landes Hamburg am Donnerstagmorgen bei 144,7 und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Januar.

Es wurden 399 Neuinfektionen gemeldet und sechs weitere Todesfälle.

Mittwoch, 24. März: Inzidenz steigt auf 119,8

Der Inzidenzwert in Hamburg ist zu Mittwoch sprunghaft auf den neuen Wert von 119,8 angestiegen. 297 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Dienstag hinzugekommen (Gesamt 57.759). 74 Infizierte müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden, außerdem wurden erneut sechs Todesfälle gemeldet.

Zoll in Hamburg beschlagnahmt Millionen Masken



Der Hamburger Zoll hat während der Pandemie bereits Millionen minderwertiger Masken abgefangen. Die jüngsten Kontrollen seien allerdings positiver verlaufen, so Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina.

Dienstag, 23. März: Inzidenz liegt bei 106,3

Der Inzidenzwert in Hamburg liegt am Dienstag laut RKI-Dashboard bei 106,3. Es wurden 290 neue Covid-19-Infektionen registriert (Gesamt 57.452) und sechs weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind damit 1.355 Hamburger im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Montag, 22. März: Inzidenzwert zum Wochenstart

Am Montagmorgen lag der Inzidenzwert für die Stadt Hamburg bei 118,4.

Den Gesundheitsämtern wurden 290 Neuinfektionen, sowie ein neuer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es in Hamburg 57.462 bestätigte Covid-19-Fälle.

Die Zahl der Schutzimpfungen beträgt in Hamburg inzwischen mehr als 250.000 (Erst- und Zweitimpfungen addiert).

Pilotprojekt an Hamburger Schulen gestartet

Die Hansestadt Hamburg hat am Montag mit flächendeckenden Corona-Schnelltests an Hamburger Schulen begonnen. Das Projekt umfasst sowohl Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler, als auch Tests für Schulpersonal vor Ort.

Freitag, 19. März: 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Der Inzidenzwert vom Freitag liegt in Hamburg laut Covid-19-Dashboard des RKI bei 108,6 und ist somit weiter angestiegen.

Es wurden 781 neue Covid-19-Infektionen registriert und fünf weiter Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Hamburg bislang 56.256 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Lockerungen sind vorerst wieder Geschichte

Die Hamburger Corona-Zahlen sind alarmierend. Entsprechend wurden die letzte Woche veranlassten Öffnungen wieder rückgängig gemacht. Der Senat hatte seine Entscheidung damit begründet, dass die 7-Tage-Inzidenz nun seit drei Tage jenseits der 100 liege.