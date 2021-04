Corona in Hamburg

Inzidenzwert wieder leicht gefallen – zwei Todesfälle

17.04.2021, 10:54 Uhr | t-online

Der gemeldete Inzidenzwert ist in Hamburg am Samstag am zweiten Tag in Folge leicht zurückgegangen. Das RKI meldet zudem zwei weitere Todesfälle.



So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Am zweiten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg gesunken. Sie liegt am Samstag bei 150,2. Zudem meldeten die Gesundheitsämter 421Neuinfektionen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.



Der Inzidenzwert in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag gefallen. Er liegt am Freitag laut RKI bei 151,6. Weiter wurden 458 Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.



Die für Hamburg gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 154,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder deutlich gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der Wert sogar 15 Zähler höher. Es wurden zudem 479 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg 66.663 Menschen positiv auf das Virus getestet. 1.423 von ihnen sind verstorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Hamburg liegt am Mittwoch bei 144,8 und ist damit leicht niedriger als am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 269 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle.



Dienstag, 13. April: Sieben-Tage-Wert steigt weiter

Am Dienstagmorgen liegt der Inzidenzwert der Stadt Hamburg bei 146,7. Die Gesundheitsämter registrierten 309 Neuinfektionen. Meldungen über Todesfälle gab es nicht.

Montag, 12. April: Inzidenzwert wieder über 140



Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen einen Inzidenzwert von 143,8. Es wurden 340 Neuinfektionen, sowie ein neuer Todesfall gemeldet.

Insgesamt gab es in der Stadt Hamburg somit 65.606 registrierte Covid-19-Fälle. 1.412 von ihnen sind verstorben.

Freitag, 9. April: Inzidenzwert sinkt erneut



Auch am Freitag meldet das RKI mit 136,6 einen leicht gesunkenen Corona-Inzidenzwert. Es gab 506 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 8. April: Sieben-Tage-Wert geht weiter zurück

Am Donnerstagmorgen meldet das RKI mit 138,5 eine deutlich geringere Inzidenz als am Vortag. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 306. Zudem wurden sechs neue Todesfälle gemeldet.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg bislang 63.815 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet – 1.404 Menschen sind verstorben.

Mittwoch, 7. April: Inzidenzwert leicht gesunken

Auch am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg niedriger als am Tag zuvor. Das RKI meldet einen Wert von 153,9 (- 1,2). Die Gesundheitsämter in Hamburg registrieren 305 Neuinfektionen. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Dienstag, 6. April: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut



Am Dienstagmorgen meldet das RKI für Hamburg einen Inzidenzwert von 155,1. Es wurden 255 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit wurden seit Pandemiebeginn 63.205 Hamburgerinnen und Hamburger positiv auf Covid-19 getestet – 1.398 von ihnen sind verstorben.

Montag, 5. April: Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg zum Montag leicht gefallen. Sie beträgt 160,8. Es wurden zudem 208 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle wurden keine registriert.