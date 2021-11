Corona-Lage in Hamburg

Inzidenz nähert sich bisherigem Höchstwert

13.11.2021, 15:19 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus (Symbolbild): Die Corona-Werte nähern sich den bisher höchsten jemals in Hamburg gemessenen Zahlen an. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

In Hamburg gab es zuletzt so viele Corona-Neuinfektionen wie kaum zuvor. Angesichts der steigenden Zahlen hat das RKI empfohlen, Großveranstaltungen im Winter abzusagen.

Am Samstag vermeldete die Stadt Hamburg 666 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In den Krankenhäusern werden derzeit 178 Menschen behandelt, die sich mit dem Virus infiziert haben – 44 davon auf den Intensivstationen der Stadt. Die Inzidenz lag am Samstag bei 175,2.

Die Corona-Inzidenz in Hamburg hat sich dem bisherigen Höchstwert angenähert. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Die am Samstag gemeldeten 175,2 liegen demnach kurz unter der bislang höchsten Sieben-Tage-Inzidenz, die an Heiligabend vergangenes Jahr mit 179,6 gemeldet wurde.

Auch die Zahl der Neuinfektionen nähert sich den Angaben zufolge mit 666 dem bisher höchsten registrierten Wert: 697 Neuinfektionen am 5. Januar.

12. November: Konzertveranstalter: Mehr als 2G doch derzeit nicht möglich

Die Konzert- und Veranstaltungswirtschaft hat mit Unverständnis auf die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) reagiert, größere Veranstaltungen zu meiden oder gar abzusagen. "Mehr als die 2G-Beschränkung ist doch derzeit gar nicht möglich", sagte Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Da es eine 100-prozentige Durchimpfung wohl nie geben wird, werde immer in allen öffentlichen Räumen ein Restrisiko bleiben. "Daher werden wir auch immer mit dem Restrisiko leben müssen, dass auch Geimpfte noch infektiös sein können", so Michow weiter.

Einhaltung von 2G ausnahmslos möglich

"Natürlich ist auch uns an allererster Stelle am Infektionsschutz unserer Besucher gelegen", sagte Michow. Aber die Konzert- und Veranstaltungswirtschaft habe sich soeben auf die Umsetzung des 2G-Modells konzentriert und Veranstaltungen nur noch unter 2G geplant. "Wir sind imstande, die Einhaltung dieser Regel ausnahmslos sicherzustellen.

Dass nun auch das 2G-Modell wieder nicht ausreichen soll, ist für uns schwer nachvollziehbar", sagte der Verbandspräsident. Notfalls könne die Branche auch mit "2G Plus" leben, das heißt, die Geimpften und Genesenen müssten zusätzlich noch ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen.

"Die Veranstaltungsbranche hatte gehofft, endlich weniger von staatlichen Hilfen abhängig zu sein", sagte Michow. "Aber wenn wir größere Veranstaltungen jetzt wieder absagen müssen, ist es umso erforderlicher, dass die Überbrückungshilfe 3 mindestens bis Ende Juni und dann auch noch in erweitertem Umfang verlängert wird."

Massenhaft falsche Testergebnisse an Hamburger Schulen

Die Corona-Schnelltests an den Schulen sollen bald von einem anderen Anbieter kommen. In der Vergangenheit hatte es häufig falsch-positive Testergebnisse gegeben. Schüler und Schülerinnen mit einem positiven Corona-Testergebnis müssen sich erneut testen.

Polizei fordert eigene Impfstraße

Die Gewerkschaft der Polizei Hamburg (GdP) hat eigene Booster-Impfungen bei der Polizei gefordert. "Die wachsende Gefahr ist insbesondere auch für unsere Kolleginnen und Kollegen relevant, sind sie doch tagtäglich mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt", sagte der Landesvorsitzende Horst Nien am Freitag in Hamburg.

Es sei aus seiner Sicht zwingend, eine polizeieigene Impfstraße mit einem schlüssigen Begleitkonzept einzurichten. Nötigenfalls sei eine Änderung bestehender Rechtslagen vorzunehmen. Derzeit müssten sich auch Menschen aus systemrelevanten Berufen für eine Booster-Impfung an ihren Hausarzt wenden.

11. November: Razzia wegen Betruges mit Corona-Hilfen

In Hamburg und Berlin ist Beamten der Polizei ein Schlag gegen organisierte Kriminalität gelungen. Bei einer Razzia wegen Betruges mit Corona-Hilfen wurden fast 20 Objekte durchsucht.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Verfahren gegen 15 mutmaßlich beteiligte Personen eröffnet. 140 Polizisten waren an den Ermittlungen und 18 Durchsuchungen in Hamburg und Berlin beteiligt, heißt es. Fünf der Verdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

9. November: Senat plant Verschärfung der Corona-Regeln

Sollten mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, werde die 2G-Regelung, bei der nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen haben, in der Hansestadt ausgeweitet. Das 3G-Modell werde entsprechend zurückgefahren.

8. November: Bürgermeister Tschentscher fordert 2G für ganz Deutschland

"Wir können diese Pandemie nicht immer aus der Sicht der Ungeimpften beurteilen.", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Für ihn sei die Impfung das einzige Mittel, das im Kampf gegen das Virus wirksam sei.

