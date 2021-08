Corona-Lage in Hamburg

Inzidenz steigt auf 83,3 – 271 Neuinfektionen

26.08.2021, 12:18 Uhr | t-online

Der Donnerstag bringt in Hamburg eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz und weit über 200 neue Covid-Fälle.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Am Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt indes bei 271. Es wurde zudem ein weiterer Todesfall registriert.

Zur Mitte der Woche meldet das Robert Koch-Institut für Hamburg eine Corona-Inzidenz von 81,5. Damit lag der Wert leicht unter dem des Vortages. Es wurden zudem 198 Neuinfektionen gemeldet. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Am Dienstag liegt der Inzidenzwert für Hamburg mit 82,0 leicht unter dem des Vortages. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen beträgt 182, Todesfälle wurden nicht gemeldet.



Zu Beginn der neuen Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 83,8. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt laut RKI bei 357. Es wurden zudem zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Sonntag, 22. August: Sieben-Tage-Wert geht leicht zurück

Die Verwaltung in Hamburg hat am Sonntag 157 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der positiv auf Corona getesteten Personen in der Hansestadt steigt damit auf 83.407. Der Corona-Inzidenzwert sinkt leicht – auf 81,2.

Samstag, 21. August: Inzidenz sinkt wieder

Am Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 82,5. Die Stadt hat 200 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 39 weniger als noch am Freitag. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Freitag 20. August: Inzidenz knackt 90er-Marke



Am Freitagmorgen liegt die Inzidenz in der Hansestadt bei 90,9. Es gab keine weiteren Todesfälle von Menschen mit oder durch das Coronavirus.

Donnertag 19. August: Inzidenz sinkt weiter – 224 Neuinfektionen

Am Donnerstag sind in Hamburg 224 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 80 Weniger als am Mittwoch. Und auch im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren es fast 50 mehr.

Die Inzidenz liegt bei 88,2.

Mittwoch, 18. August: Inzidenz sinkt den zweiten Tag in Folge deutlich



Am Mittwoch meldet das RKI für Hamburg eine Inzidenz von 74,5 bei 207 Neuinfektionen und einem neuen Todesfall. Damit sinkt der Wert den zweiten Tag in Folge um mehrere Zähler. Hamburg bleibt aber weiterhin das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von über 70.

Dienstag, 17. August: Inzidenz springt unter 80er-Marke

Das Robert-Koch-Institut hat für Hamburg eine Inzidenz von 78,3 gemeldet. Damit sank der Wert zum Vortag drastisch (87,4). Demnach haben sich 216 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Zusammenhang mit dem Virus hat es einen neuen Todesfall gegeben.

Montag, 16. August: Inzidenz steigt weiter auf 87,4

Am Montagmorgen hat das RKI 216 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Hansestadt gemeldet. Das ist ein starker Anstieg im Vergleich zur Vorwoche. Da lag die Zahl der neuen Infektionen bei 172. Todesfälle mit oder durch das Virus wurden allerdings nicht gemeldet.

Sonntag, 15. August: Inzidenz springt auf über 70



In Hamburg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 74,3. Das RKI meldete außerdem 290 Neuinfektionen. Neue Todesfälle hat es im Zusammenhang mit dem Coronavirus keine gegeben.

Samstag, 14. August: Inzidenz bleibt stabil – 256 Neuinfektionen



Laut dem RKI bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf dem Niveau des Vortags bei 68,8. Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es 256. Es wurden keine neuen Todesfälle verzeichnet.

Freitag, 13. August: Inzidenz steigt weiter – vier Todesfälle

In Hamburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem RKI am Freitag bei 68,8. 273 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet. Vier Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Mittwoch, 11. August: Inzidenzwert springt über 60er-Marke

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter angestiegen. Nach einem Wert von 59,4 am Dienstag sprang sie laut Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch auf 62,1. Zudem wurden 218 neue Corona-Infektionen registriert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Dienstag, 10. August: Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an 60er-Marke

Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist am Dienstagmorgen auf 59,4 gestiegen. So viele Personen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden sind laut RKI 172 Neuinfektionen hinzugekommen.

Das Robert Koch-Institut meldet vier weitere Tote. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in der Hansestadt insgesamt 1.630 Menschen gestorben.

Montag, 9. August: Corona-Inzidenz steigt auf deutlich über 50

Am Montag meldet das RKI für Hamburg 153 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt auf 54,8. Es wurden keine Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet.

Sonntag, 8. August: Inzidenz steigt stark – 268 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt am Sonntag morgen nur noch knapp unter der 50er-Marke. Erst am Samstag hatte das Robert Koch-Institut die Überschreitung der 40er-Inzidenz vermeldet. 268 Personen haben sich seitdem neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 80.000 Hamburgerinnen und Hamburger angesteckt. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Samstag, 7. August: Sieben-Tage-Inzidenz durchbricht 40er-Marke

In Hamburg lag die Inzidenz am Samstagmorgen bei 41,1. Es wurden 160 neue Fälle gemeldet. In den letzten sieben Tages infizierten sich demnach 760 Personen. Laut Robert Koch-Institut ist das Bundesland damit weiterhin auf Platz eins der höchsten Corona-Inzidenzen bundesweit. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es nicht.

Freitag, 6. August: Sieben-Tage-Inzidenz springt auf 37,2

Am Freitag hat das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 37,2 vermeldet. 185 Menschen haben sich mit dem Coronavirus neu infiziert, drei Personen sind mit oder am Coronavirus gestorben.

Donnerstag, 5. August: Inzidenzwert auf 34,5 gestiegen

Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstag erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Der Wert liegt bei 34,5. 161 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert.

Mittwoch, 4. August: Inzidenzwert sinkt weiter ab – ein neuer Todesfall

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig. Am Mittwoch lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 31,1. 113 weitere Personen wurden demnach positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem hat die Hansestadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covis-19 zu beklagen.

Dienstag, 3. August: Inzidenz sinkt wieder – fünf neue Todesfälle

In Hamburg sind weitere fünf Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben gekommen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag. Demnach sank die Sieben-Tage-Inzidenz in Hansestadt wieder auf einen Wert von 30,7 ab. Am Montag hatte er noch bei 32,7 gelegen. 37 weitere Personen wurden nach RKI-Angaben positiv auf das Coronavirus getestet.

Montag, 2. August: Inzidenz springt auf 32,7 – 114 Neuinfektionen

In Hamburg steigt die Corona-Inzidenz immer weiter an. Am Montag gab das Robert Koch-Institut für die Hansestadt einen Wert von 32,7 an. Das ist der höchste im Vergleich unter den Bundesländern. 114 Corona-Neuinfektionen wurden laut RKI registriert, neue Todesfälle gab es jedoch nicht.

Sonntag, 1. August: Aufwärtstrend in Hamburg – 30,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Hansestadt weiter auf 30,9 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 87 neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich in Hamburg bisher 79.046 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Laut RKI gab es keinen neuen Todesfall.

Freitag, 30. Juli: Inzidenz klettert weiter in die Höhe – 89 Neuinfektionen

In Hamburg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter langsam aber kontinuierlich an. Am Freitag lag der Wert laut Robert Koch-Institut bei 28,9. 89 weitere Personen wurden demnach positiv auf das Coronavirus getestet.

Donnerstag, 29. Juli: 95 Corona-Neuinfektionen und ein neuer Todesfall gemeldet

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut einen Wert von 28,1 für die Hansestadt an. Demnach wurden 95 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 78.824 Personen positiv auf Corona getestet.

Mittwoch, 28. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt weiter leicht

Laut Robert Koch-Institut ist die Inzidenz in der Hansestadt von 26,8 auf 27,6 gestiegen. 87 weitere Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem gab es zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2.

Dienstag, 27. Juli: 99 Corona-Neuinfektionen vermeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat wieder einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Der Wert ist auf 26,8 gestiegen. 99 Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Todesfälle gibt es keine.

Montag, 26. Juli: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt gestiegen. Der Wert liegt bei 25,0 mit 72 neuen Infektionsfällen. Noch am Vortag hatte das Robert Koch-Institut einen Wert von 23,2 gemeldet.

Sonntag, 25. Juli: Corona-Inzidenz steigt wieder an

Für den Sonntag hat das Robert Koch-Institut für Hamburg 92 Neuinfektionen gemeldet. Nachdem der Sieben-Tage-Wert am Samstag etwas gesunken war, ist er am Sonntag wieder angestiegen – auf 23,2.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg insgesamt 78.371 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.607 von ihnen sind verstorben.

Samstag, 24. Juli: Inzidenzwert sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 20,0. Damit ging er im Vergleich zu Freitag etwas zurück. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 57. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.

Freitag, 23. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt deutlich an

Der Inzidenzwert in Hamburg liegt jetzt bei 21,7 und somit deutlich über 20. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 114. Es wurde zudem ein Todesfall gemeldet.

Donnerstag, 22. Juli: Inzidenzwert nun bei 18,2

Auch am Donnerstag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg mit 18,2 über dem Wert des Vortages. Es wurden zudem 62 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es laut RKI nicht.

Mittwoch, 21. Juli: Corona-Inzidenz steigt auf 17,5

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt Hamburg am Mittwoch eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz von 17,5. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 64 und es wurde ein Todesfall gemeldet.

Dienstag, 20. Juli: Inzidenzwert weiter steigend

Auch am Dienstag ist die Corona-Inzidenz in Hamburg höher als am Vortag. Der Wert liegt bei 15,9 und somit beinahe fünf Zähler höher als noch vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 47. Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht registriert.

Montag, 19. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an

Zu Beginn der Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 14,4 und somit über dem Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 33. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg insgesamt 77.936 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.605 von ihnen sind verstorben.

Sonntag, 18. Juli: Inzidenzwert geht minimal zurück

Am Sonntag meldet das RKI für Hamburg eine Inzidenz von 14,0. Der Wert liegt also leicht niedriger als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 33 gemeldet. Todesfälle hab es nicht.

Samstag,17. Juli: Inzidenzwert steigt weiter an

In Hamburg ist die Corona-Inzidenz erneut angestiegen und liegt nun bei 14,2. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 47 und es wurden zwei Todesfälle registriert.

Freitag, 16. Juli: Corona-Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt weiterhin stetig an. Am Freitag liegt der Wert bereits bei 13,2. Es wurden 50 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Donnerstag, 15. Juli: Inzidenzwert weiter steigend

Auch am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in Hamburg gestiegen. Der Wert liegt bei 12,5 und die Zahl der Neuinfektionen beträgt 49. Es wurde zudem ein neuer Todesfall gemeldet.

Mittwoch, 14. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an

In Hamburg ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag angestiegen und liegt bei 11,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 35 und es wurden keine Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 13. Juli: Inzidenzwert bleibt unverändert

Am Dienstag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg unverändert bei 11,1. Es wurden 35 Neuinfektionen registriert, Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Montag, 12. Juli: Inzidenz steigt weiter

Zu Beginn der neuen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg weiter gestiegen und liegt nun bei 11,1. Es wurden zu dem 24 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hamburg 77.670 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.602 von ihnen sind verstorben.