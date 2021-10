Corona-Lage in Hamburg

Inzidenzwert macht großen Sprung – neue Todesfälle

02.10.2021, 10:40 Uhr | t-online

Ein Blick auf Hamburg (Archivbild): Der Inzidenzwert in der Hansestadt ist rapide angestiegen. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Am Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg deutlich angestiegen. Insgesamt gab es mehr als 350 Neuinfektionen binnen eines Tages.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Das Robert Koch-Institut meldete eine erneut angestiegene Sieben-Tage-Inzidenz. In Hamburg lag der Wert bei 68,7. In den vergangenen 24 Stunden sind in Hamburg 369 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Auch wurden acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet.

In Hamburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Freitag bei 58,4 und damit fast sieben Zähler über dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 309 und damit auf einem Zwei-Wochen-Hoch. Zudem wurden in der Hansestadt drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Am Donnerstag liegt der wichtigste Corona-Wert bei 51,6 und somit unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 149 Menschen und es wurden sechs neue Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 29. September: Inzidenzwert fast unverändert

Zur Wochenmitte steigt die Corona-Inzidenz in Hamburg minimal um 0,1 Zähler auf 54,2. Neben 223 Neuinfektionen wurden drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt haben sich in Hamburg seit Beginn der Zählung 91.195 Menschen mit dem Virus infiziert.

Dienstag, 28. September: Sieben-Tage-Inzidenz fällt

Nach einer Aufwärtskurve der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet das RKI am Dienstagmorgen einen Abstieg auf 54,1. Seit der letzten Meldung am Vortag sind demnach 112 Fälle neu hinzugekommen. Insgesamt haben sich in Hamburg seit Beginn der Zählung demnach 90.972 Menschen mit Corona infiziert. Es wurde zudem kein neuer Todesfall verzeichnet.

Montag, 27. September: Inzidenz weiter im Aufwärtstrend

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin gestiegen und liegt nun bei 56,6. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 130 Corona-Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle. Seit Pandemiebeginn sind damit in der Hansestadt 1.721 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben gekommen.

Sonntag, 26. September: Inzidenz steigt um über zwei Zähler

Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem RKI in Hamburg bei 54,2 – das ist ein deutlicher Anstieg um 2,2 Zähler im Vergleich zum Vortag. Es wurden 191 Neuinfizierte gemeldet. Zwei Personen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Samstag, 25. September: Inzidenz sinkt minimal

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg lag am Samstag bei 52,0. Das hat das Robert Koch-Institut am Morgen gemeldet. Das ist ein minimaler Rückgang im Vergleich zum Vortag. 157 Personen haben sich demnach neu mit dem Coronavirus infiziert.

Im Zusammenhang mit dem Virus gab es in der Hansestadt bisher 1.717 Tote, zwei davon wurden in den vergangenen 24 Stunden neu gemeldet.

Freitag, 24. September: Inzidenzwert steigt an

Zum Ende der Woche meldet das RKI in Hamburg 217 Corona-Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert steigt in der Folge auf 52,4 an.

Donnerstag, 23. September: 11 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Das RKI meldet am Donnerstag einen Wert von 50,1. Allerdings wurden 207 Corona-Neuinfektionen in der Hansestadt registriert. 11 weitere Personen starben laut der Behörde im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 22. September: Inzidenz sinkt weiter deutlich

In der Hansestadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch weiter gesunken – auf einen Wert von 52,6. Vier weitere Menschen kamen im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben. Zudem wurden 158 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Dienstag, 21. September: RKI meldet über 90 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag eine leicht gesunkene Inzidenz für Hamburg gemeldet. Die Behörde gab einen Wert von 57,5 an. Allerdings wurden auch 92 Corona-Neuinfektionen in der Hansestadt gemeldet. Sechs weitere Personen starben laut RKI im Zusammenhang mit Covid-19.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie infizierten sich damit 89.802 Personen in Hamburg mit dem Virus. 1.698 von ihnen kamen durch oder mit Covid-19 ums Leben.

Montag, 20. September: Inzidenz steigt minimal an – ein neuer Todesfall

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gestiegen und liegt nun bei 60,6. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 144 Corona-Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind damit in der Hansestadt 1.692 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben gekommen.