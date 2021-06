Corona in Hamburg

Coronawert steigt minimal an – vier Todesfälle

08.06.2021, 08:41 Uhr | t-online

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag für Hamburg eine minimal gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Der Coronawert in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag minimal gestiegen und liegt bei 21,4. Zudem wurden 26 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 76.624 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.573 von ihnen sind verstorben.



Am Montag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Hamburg einen Inzidenzwert von 21,1. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 21 und es wurde ein weiterer Todesfall registriert.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt am Sonntagmorgen bei 22,2. Das RKI meldet zudem 73 Neuinfektionen und vier Todesfälle.

Am Samstag meldet das RKI eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt bei 22,0. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 39. Am zweiten Tag in Folge wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.



Freitag, 4. Juni: Inzidenzwert bleibt gleich



Der Inzidenzwert am Freitag liegt in Hamburg wie am Vortag bei 24,5. Das Robert Koch-Institut meldet außerdem 79 Neuinfektionen. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.



Donnerstag, 3. Juni: Coronawert sinkt leicht



Das RKI meldet am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 49. Es gab zudem einen neuen Todesfall.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 76.386 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.566 von ihnen sind verstorben.

Mittwoch, 2. Juni: Inzidenzwert steigt an



Nachdem der Inzidenzwert in Hamburg acht Tage lang gesunken ist, ist er zum Mittwoch leicht angestiegen und liegt nun bei 26,0. Das RKI registrierte 108 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.



Dienstag, 1. Juni: 21 Neuinfektionen registriert

In Hamburg entspannt sich die Coronalage weiter. Am Dienstag meldete das RKI einen Inzidenzwert von 22,2. Zudem wurden 21 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es am zweiten Tag in Folge nicht.



Montag, 31. Mai: RKI meldet keine neuen Todesfälle

Am Montag meldet das RKI für Hamburg einen Inzidenzwert von 24,8. 42 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.