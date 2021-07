Corona in Hamburg

Inzidenz bei 13,2 – 50 neue Fälle

16.07.2021, 08:26 Uhr | t-online

Ein Blick auf Hamburg (Archivbild): Der Inzidenzwert in der Hansestadt steigt weiter an. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Die Corona-Situation in Hamburg wird langsam wieder ernster. Auch am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt weiterhin stetig an. Am Freitag liegt der Wert bereits bei 13,2. Es wurden 50 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Auch am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in Hamburg gestiegen. Der Wert liegt bei 12,5 und die Zahl der Neuinfektionen beträgt 49. Es wurde zudem ein neuer Todesfall gemeldet.



In Hamburg ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag angestiegen und liegt bei 11,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 35 und es wurden keine Todesfälle gemeldet.



Am Dienstag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg unverändert bei 11,1. Es wurden 35 Neuinfektionen registriert, Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.



Montag, 12. Juli: Inzidenz steigt weiter



Zu Beginn der neuen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg weiter gestiegen und liegt nun bei 11,1. Es wurden zu dem 24 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hamburg 77.670 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.602 von ihnen sind verstorben.



Sonntag, 11. Juli: Inzidenzwert bei 10,4



Am Sonntag ist der Inzidenzwert in Hamburg im Vergleich zum Vortag angestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 38 und es gab drei Todesfälle.

Samstag, 10. Juli: Sieben-Tage-Wert geht zurück



Zum Wochenende liegt der Inzidenzwert mit 9,5 unter dem des Vortages. Es wurden zudem 28 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.



Freitag, 9. Juli: Inzidenzwert wieder bei 10



Am Freitag ist der Sieben-Tage-Wert in Hamburg wieder auf 10,0 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 38 und es gab einen Todesfall.

Donnerstag, 8. Juli: Corona-Inzidenz unverändert



Auch am Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 9,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 28 und es gab am sechsten Tag hintereinander keine Todesfälle.



Mittwoch, 7. Juli: Inzidenzwert steigt an



Am Mittwoch liegt der Corona-Inzidenzwert in Hamburg bei 9,4 und damit leicht übe dem Wert des Vortages. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 38. Neue Todesfälle wurden am fünften Tag in Folge nicht registriert.



Dienstag, 6. Juli: Corona-Inzidenz sinkt leicht



Das Robert Koch-Institut meldet für Hamburg am Dienstag eine leicht gesunkene Inzidenz von 8,8. Es wurden elf weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle liegt am vierten Tag nacheinander bei null.

Montag, 5. Juli: Sieben-Tage-Wert unverändert



Am Montag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg wie am Vortag bei 9,0. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei elf. Es ist zudem der dritte Tag in Folge ohne gemeldeten Todesfall.



Seit Pandemiebeginn sind in Hamburg 77.466 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 1.597 von ihnen sind verstorben.