Corona in Hamburg

Inzidenz sinkt wieder – 37 Neuinfektionen

16.06.2021, 08:18 Uhr | t-online

Ein Blick auf Hamburg (Archivbild): In Hamburg liegt der Inzidenzwert aktuell bei 15,5. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter der des Vortages. Es wurde ein Todesopfer vermeldet.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwoch eine Inzidenz von 15,5. Sie liegt entsprechend drei Zähler niedriger als noch vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 37 und es wurde ein Todesfall vermeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg somit 76.963 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.581 von ihnen sind verstorben.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist zum Dienstag leicht angestiegen und liegt bei 16,3. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 42. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Am Montagmorgen liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg bei 15,5. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt sieben. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.



In Hamburg liegt die Corona-Inzidenz am Sonntag bei 16,2 und somit unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen in der Hansestadt liegt bei 49. Es wurden erfreulicherweise keine neuen Todesfälle gemeldet.



Samstag, 12. Juni: Inzidenzwert fällt leicht



Am Samstag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Hamburg eine Inzidenz von 17,5. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 33. Es wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Freitag, 11. Juni: Sieben-Tage-Wert bei 17,9



Die Corona-Inzidenz in Hamburg bleibt stabil unter 20 und ist noch weiter gefallen. Sie liegt jetzt bei 17,9. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 59 und es wurde ein neuer Todesfall registriert.



Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 76.795 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.579 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 10. Juni: Inzidenz steigt minimal an



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt am heutigen Donnerstag bei 19,0 und somit leicht höher als am Tag zuvor. Die Zahl der Neuinfektionen steht bei 60. Neue Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Mittwoch, 9. Juni: Inzidenzwert sinkt unter 20



Der Inzidenzwert in Hamburg sinkt am Mittwoch auf 18,4. Er liegt damit erstmals seit September 2020 unter der 20er-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 53 und es wurden fünf Todesfälle registriert.



Dienstag, 8. Juni: Ein neuer Todesfall



Der Coronawert in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag minimal gestiegen und liegt bei 21,4. Zudem wurden 26 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 76.624 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.573 von ihnen sind verstorben.



Montag, 7. Juni: Sieben-Tage-Wert sinkt wieder



Am Montag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Hamburg einen Inzidenzwert von 21,1. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 21 und es wurde ein weiterer Todesfall registriert.