Inzidenz steigt wieder leicht an – zwei Tote

08.05.2021, 10:28 Uhr | t-online

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist leicht angestiegen. Es wurden zudem zwei Todesfälle registriert.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Am Samstagmorgen meldet das RKI mit 95,0 einen gestiegenen Inzidenzwert. Es wurden außerdem 292 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.



Am zweiten Tag in Folge ist der Inzidenzwert in Hamburg gefallen. So liegt er kurz vor dem Wochenende bei 92,1. Die Stadt meldet indes 280 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle.



Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 73.334 Hamburgerinnen und Hamburger positiv auf Covid-19 getestet. 1.515 von ihnen sind verstorben.

Die Impfkampagne der Stadt Hamburg nimmt immer mehr an Fahrt auf. So wurden am gestrigen Mittwoch in der gesamten Stadt insgesamt 19.922 Menschen geimpft. Das ist Rekord.



Eine entscheidende Rolle spielen dabei die impfenden Arztpraxen.

Erstmals seit dem 18.03. liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt wieder unter der 100er-Marke. Mit 98,6 liegt er fünf Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Stadt meldet zudem 225 Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 5. Mai: Inzidenz steigt leicht an



Auch am Mittwoch weist das RKI eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag aus. Der Wert liegt bei 103,7. Es wurden 253 Neuinfektionen und fünf Todesfälle registriert.



Dienstag, 4. Mai: Sieben-Tage-Wert sinkt leicht



Am Dienstagmorgen meldet das RKI 190 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101,4. Die Gesundheitsämter meldeten außerdem einen Todesfall.



Seit Pandemiebeginn wurden somit 72.575 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.504 von ihnen sind verstorben.



Montag, 3. Mai: Inzidenzwert sinkt

Der vom RKI für Hamburg gemeldete Inzidenzwert liegt am Montag bei 103,7. Es wurden 203 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.

Sonntag, 2. Mai: Insgesamt über 1.500 Tote



Am Sonntag weist das RKI eine gestiegene Corona-Inzidenz aus. Der Wert liegt bei 109,7. Neben den 312 Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter der Stadt zudem sechs Todesfälle.

Samstag, 1. Mai: Inzidenzwert fällt deutlich



Der am Samstag gemeldete Inzidenzwert von 105,6 liegt unter dem vom Vortag. Das RKI meldet 238 Neuinfektionen und acht Todesfälle.



Freitag, 30. April: Sieben-Tage-Wert sinkt leicht



Am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für Hamburg einen gestiegenen Inzidenzwert von 112,4. Die Zahl der neu registrierten Covid-19-Fälle liegt bei 401. Fünf Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



Seit Pandemiebeginn sind somit 71.632 positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 1.488 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 29. April: Inzidenzwert sinkt weiter



Für Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 113,2. Dazu wurden 319 Neuinfektionen registriert. Neun Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 28. April: Sieben-Tage-Wert fällt erneut



Am Mittwochmorgen gibt das RKI für die Stadt Hamburg einen Inzidenzwert von 117,6 aus. Es wurden zudem 211 Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 27. April: Inzidenzwert sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt Hamburg eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 118,5. Es wurden zudem 232 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 70.701 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.467 von ihnen sind verstorben.



Montag, 26. April: Sieben-Tage-Wert angestiegen



Für Montagmorgen weist das RKI mit 120,6 eine höhere Inzidenz als am Vortag aus. Es wurden zudem 314 Neuinfektionen registriert, neue Todesfälle gab es keine.