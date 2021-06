Corona in Hamburg

Inzidenzwert fällt – 14 Neuinfektionen

22.06.2021, 08:24 Uhr | t-online

Ein Blick auf Hamburg (Archivbild): Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg nur noch bei 11,3. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Am zweiten Tag der Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg wieder gesunken. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11,3 für die Stadt Hamburg. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 14. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht registriert.



Am Montag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Hamburg eine höhere Corona-Inzidenz als am Vortag. Der Wert liegt bei 12,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt indes bei 24. Neue Todesfälle gab es nicht.



Seit Pandemiebeginn wurden somit in Hamburg 77.121 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.587 von ihnen sind verstorben.



Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in Hamburg bei 11,9. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 33 und es wurde ein neuer Todesfall registriert.



Auch am Samstag ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt bei 12,8. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 28 und es wurde ein neuer Todesfall gemeldet.



Freitag, 18. Juni: Inzidenzwert sinkt um zwei Zähler



Am Freitagmorgen meldet das RKI für die Stadt Hamburg eine Corona-Inzidenz von 13,0. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 21. Es wurden zudem drei Todesfälle registriert.



Donnerstag, 17. Juni: Corona-Inzidenz sinkt weiter



In Hamburg ist der Inzidenzwert am zweiten Tag in Folge gefallen. Er liegt am Donnerstag bei 15,0. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 52 und es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Mittwoch, 16. Juni: Inzidenz geht wieder zurück



Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwoch eine Inzidenz von 15,5. Sie liegt entsprechend drei Zähler niedriger als noch vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 37 und es wurde ein Todesfall vermeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg somit 76.963 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.581 von ihnen sind verstorben.



Dienstag, 15. Juni: Coronawert steigt leicht an



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist zum Dienstag leicht angestiegen und liegt bei 16,3. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 42. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Montag, 14. Juni: Inzidenzwert bei 15,5



Am Montagmorgen liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg bei 15,5. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt sieben. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.