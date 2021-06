Corona in Hamburg

Inzidenzwert fällt leicht – ein neuer Todesfall

03.06.2021, 08:10 Uhr | t-online

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag gefallen. Es gab zudem einen Todesfall.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Das RKI meldet am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 49. Es gab zudem einen neuen Todesfall.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 76.386 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.566 von ihnen sind verstorben.

Nachdem der Inzidenzwert in Hamburg acht Tage lang gesunken ist, ist er zum Mittwoch leicht angestiegen und liegt nun bei 26,0. Das RKI registrierte 108 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.



In Hamburg entspannt sich die Coronalage weiter. Am Dienstag meldete das RKI einen Inzidenzwert von 22,2. Zudem wurden 21 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es am zweiten Tag in Folge nicht.



Am Montag meldet das RKI für Hamburg einen Inzidenzwert von 24,8. 42 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Sonntag, 30. Mai: Inzidenzwert wieder gesunken



Auch am Sonntag weist das RKI eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz aus. Der Wert liegt bei 27,1. Es wurden 69 Neuinfektionen und sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Samstag, 29. Mai: Corona-Wert sinkt weiter

Am Samstagmorgen meldet das RKI für Hamburg erneut eine gesunkene Inzidenz. Der Wert liegt momentan bei 28,0. Außerdem wurden 85 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Freitag, 28. Mai: Inzidenzwert fällt unter 30



Der Sieben-Tage-Wert in Hamburg liegt am Freitag bei 28,7 und somit das erste Mal seit dem 30. September letzten Jahres unter der 30er-Marke. Die Stadt meldet zudem 79 Neuinfektionen und neun registrierte Todesfälle.

Donnerstag, 27. Mai: Inzidenz geht weiter zurück



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg entwickelt sich weiter positiv. Der Wert sinkt am dritten Tag und liegt nun bei 32,3. Die Gesundheitsämter der Stadt melden indes 76 Neuinfektionen und drei Todesfälle.

Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg somit 75.932 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.548 von ihnen sind verstorben.

Das RKI weist auch am dritten Tag nach Pfingsten darauf hin, dass es aufgrund geringerer Datenmengen am vergangenen Wochenende zu Verfälschungen der Daten kommen kann.

Mittwoch, 26. Mai: Inzidenzwert sinkt leicht



Für die Stadt Hamburg liegt der Inzidenzwert am Mittwoch bei 38,5 und somit einen Zähler unter dem Wert des Vortages. Es wurden 39 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es laut RKI keine.



Das RKI merkt weiterhin an, dass es aufgrund des Pfingstwochenendes zu Unregelmäßigkeiten in den Corona-Daten kommen kann.

Dienstag, 25. Mai: Inzidenz erstmals seit Oktober unter 40

In Hamburg ist der Inzidenzwert erstmals seit Oktober 2020 auf unter 40 gesunken. Der Wert liegt bei 39,5. Laut RKI ab es 68 Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg 75.817 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.545 von ihnen sind verstorben.

Montag, 24. Mai: Inzidenzwert steigt minimal an

Am Pfingstmontag meldet die Stadt Hamburg eine Corona-Inzidenz von 41,0. Der Wert liegt damit marginal höher als am Tag zuvor. Die Gesundheitsämter der Stadt meldeten zudem 84 Neuinfektionen. Neue Todesfälle kamen nicht dazu.



Das Robert Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass es wegen des verlängerten Wochenendes mit Pfingstfeiertagen zu Unregelmäßigkeiten aufgrund geringerer Meldezahlen kommen kann.