Corona in Hamburg

Inzidenzwert sinkt weiter – vier Todesfälle

13.05.2021, 10:53 Uhr | t-online

In Hamburg ist der Inzidenzwert erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei unter 200.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Die Corona-Inzidenz in Hamburg liegt am Donnerstag bei 78,0. Es wurden 177 Neuinfektionen registriert und vier weitere Todesfälle gemeldet.



Am Mittwochmorgen meldet die Stadt Hamburg eine gesunkene Inzidenz von 80,6. Zudem wurden 145 Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet.

Die Inzidenzzahl liegt für Hamburg am Dienstag bei 86,4 und bleibt somit beinah unverändert. Das Robert Koch-Institut meldet indes 192 Neuinfektionen. Todesfälle wurden nicht gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie sind in Hamburg 74.172 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 1.519 von ihnen sind verstorben.

Zum Wochenstart ist die Sieben-Tage-Inzidenz niedriger als am Vortag. Sie liegt bei 86,3 und somit so niedrig wie zuletzt vor zwei Monaten. Die Stadt Hamburg meldet zudem 148 Neuinfektionen. Neue Todesfälle wurden zum Montag nicht registriert.



Sonntag, 9. Mai: Sieben-Tage-Wert gefallen



Der am Sonntag gemeldete Inzidenzwert von 89,3 liegt unter dem des Vortages. Es wurden 206 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.



Samstag, 8. Mai: Inzidenzwert steigt leicht an



Am Samstagmorgen meldet das RKI mit 95,0 einen gestiegenen Inzidenzwert. Es wurden außerdem 292 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.



Freitag, 7. Mai: Sieben-Tage-Wert sinkt weiter



Am zweiten Tag in Folge ist der Inzidenzwert in Hamburg gefallen. So liegt er kurz vor dem Wochenende bei 92,1. Die Stadt meldet indes 280 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle.



Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 73.334 Hamburgerinnen und Hamburger positiv auf Covid-19 getestet. 1.515 von ihnen sind verstorben.

Rekord: Fast 20.000 Impfungen an einem Tag



Die Impfkampagne der Stadt Hamburg nimmt immer mehr an Fahrt auf. So wurden am gestrigen Mittwoch in der gesamten Stadt insgesamt 19.922 Menschen geimpft. Das ist Rekord.



Eine entscheidende Rolle spielen dabei die impfenden Arztpraxen.

Donnerstag, 6. Mai: Inzidenz sinkt unter 100

Erstmals seit dem 18.03. liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt wieder unter der 100er-Marke. Mit 98,6 liegt er fünf Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Stadt meldet zudem 225 Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 5. Mai: Inzidenz steigt leicht an



Auch am Mittwoch weist das RKI eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag aus. Der Wert liegt bei 103,7. Es wurden 253 Neuinfektionen und fünf Todesfälle registriert.



Dienstag, 4. Mai: Sieben-Tage-Wert sinkt leicht



Am Dienstagmorgen meldet das RKI 190 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101,4. Die Gesundheitsämter meldeten außerdem einen Todesfall.



Seit Pandemiebeginn wurden somit 72.575 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.504 von ihnen sind verstorben.



Montag, 3. Mai: Inzidenzwert sinkt

Der vom RKI für Hamburg gemeldete Inzidenzwert liegt am Montag bei 103,7. Es wurden 203 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.