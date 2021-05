Corona in Hamburg

Inzidenzwert steigt leicht – ein Toter

03.05.2021, 09:20 Uhr | t-online

Am Montag meldet das Robert Koch-Institut für Hamburg eine leicht gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz. Es gab einen weiteren Todesfall.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Der vom RKI für Hamburg gemeldete Inzidenzwert liegt am Montag bei 91,9. Es wurden 203 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet.

Am Sonntag weist das RKI eine gestiegene Corona-Inzidenz aus. Der Wert liegt bei 91,6. Neben den 312 Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter der Stadt zudem sechs Todesfälle.

Der am Samstag gemeldete Inzidenzwert von 89,9 liegt unter dem vom Vortag. Das RKI meldet 238 Neuinfektionen und acht Todesfälle.



Am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für Hamburg einen gestiegenen Inzidenzwert von 93,3. Die Zahl der neu registrierten Covid-19-Fälle liegt bei 401. Fünf Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



Seit Pandemiebeginn sind somit 71.632 positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 1.488 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 29. April: Inzidenzwert sinkt weiter



Für Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 88,5. Dazu wurden 319 Neuinfektionen registriert. Neun Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 28. April: Sieben-Tage-Wert fällt auf unter 100



Am Mittwochmorgen gibt das RKI für die Stadt Hamburg einen Inzidenzwert von 95,3 aus. Es wurden zudem 211 Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 27. April: Inzidenzwert sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt Hamburg eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 104,7. Es wurden zudem 232 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 70.701 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.467 von ihnen sind verstorben.



Montag, 26. April: Sieben-Tage-Wert angestiegen



Für Montagmorgen weist das RKI mit 105,3 eine höhere Inzidenz als am Vortag aus. Es wurden zudem 314 Neuinfektionen registriert, neue Todesfälle gab es keine.

Sonntag, 25. April: Inzidenz liegt bei knapp über 100



Das RKI meldet für die Stadt Hamburg am Sonntagmorgen einen Inzidenzwert von 102,8. Es wurden 236 Neuinfektionen und fünf Todesfälle registriert.



Samstag, 24. April: Inzidenzwert sinkt weiter



In Hamburg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Am Samstagmorgen meldet das RKI einen Wert von 128,6. Dazu wurden 364 Neuinfektionen und neun Todesfälle ausgewiesen.



Obdachlose werden mit Johnson & Johnson geimpft



Laut eines Berichts des NDR soll die Corona-Impfung von Obdachlosen in Hamburg möglichst bald beginnen. Die Hamburger Gesundheitsbehörde habe sich bei der Impfung dieser Personengruppe für den Impfstoff von Johnson & Johnson entschieden.

Noch warten die Behörden in der Hansestadt allerdings auf die Auslieferung des Vakzins. Der Impfstoff des US-Konzerns hat den großen Vorteil, dass bereits eine Impfdosis ausreichenden Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19 gewährleistet.



Freitag, 23. April: Sieben-Tage-Wert sinkt erneut

Auch am Freitag ist der Inzidenzwert in Hamburg niedriger als am Tag zuvor. Er liegt aktuell bei 131,7. Das RKI meldet 416 Neuinfektionen und fünf Todesfälle.



Donnerstag, 22. April: Inzidenz geht weiter leicht zurück

Der Trend hält an. Seit nun einer Woche ist der Inzidenzwert in Hamburg stetig gesunken. So liegt er am Donnerstag laut RKI bei 134,0. Die Gesundheitsämter der Stadt meldeten zudem 400 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Hamburg 69.140 positive Covid-19-Befunde. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 1.442 Menschen gestorben.

Mittwoch, 21. April: Inzidenzwert sinkt leicht



Am Mittwoch meldet das RKI für die Stadt Hamburg einen Inzidenzwert von 138,3. Im Vergleich zum Vortag ist er damit leicht gesunken. Neben 227 Neuinfektionen wurden vier weitere Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 20. April: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken



Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen einen Inzidenzwert von 140,5 für die Stadt Hamburg. Es wurden zudem 270 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Montag, 19. April: Inzidenzwert erholt sich weiter leicht



Am Montagmorgen wurde für die Stadt Hamburg eine Inzidenz von 142,6 gemeldet. Es wurden keine neuen Todesfälle registriert, dafür 297 Neuinfektionen.



Seit Beginn der Pandemie gab es in Hamburg 68.241 positiv auf Covid-19 getestete Menschen. 1.431 von ihnen sind verstorben.