Hamburg

Im Januar kamen gut 420 000 Gäste weniger als noch 2020

19.03.2021, 14:23 Uhr | dpa

Zahlreiche Vögel fliegen während des Sonnenaufgangs an den Landungsbrücken. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (Quelle: dpa)

Wenig überraschend haben im Januar 2021 deutlich weniger Menschen Hamburg besucht und in der Hansestadt übernachtet als im ersten Monat 2020. Hotels, Pensionen und Co. haben für den ersten Monat dieses Jahres lediglich 49 500 Gäste gemeldet, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es den Angaben nach noch 472 000 Gäste aus dem Aus- und Inland. Das ist ein Minus von 89,5 Prozent. Ähnlich sieht es bei den Übernachtungen aus: Zu Jahresbeginn gab es 140 500 Übernachtungen - 84,6 Prozent weniger als im Januar 2020 mit 911 000 Übernachtungen.

11,1 Prozent der Gäste kamen den Angaben zufolge aus dem Ausland - die meisten von ihnen aus Polen, den Niederlanden, Spanien, Dänemark und Frankreich. Die Belegung in den 302 ausgewerteten Beherbergungsstätten mit zusammen rund 51 000 Betten habe im Januar 2021 bei 9,2 Prozent gelegen. Seit November gilt in Hamburg pandemiebedingt ein Beherbergungsverbot für privat Reisende.