Hamburg

Corona-Inzidenz steigt deutlich: Wert auch nach RKI bei 100

20.03.2021, 12:49 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist bei 336 registrierten Corona-Neuinfektionen am Samstag noch einmal deutlich gestiegen. Sie liegt nun bei 115,3 und damit den vierten Tag in Folge über 100, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Freitag lag die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, noch bei 108,6, in den beiden Tagen davor bei 105,4 und 100,9.

Auch nach den generell etwas niedriger liegenden Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hat Hamburg nun den wichtigen Schwellenwert von 100 erreicht. Weil die Inzidenz nach Hamburger Daten die 100er-Schwelle bereits an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten hat, gelten in Hamburg seit Samstag wieder strengere Corona-Regeln.

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen sank am Samstag im Vergleich zum Freitag um 64, liegt aber um 126 Fälle über dem Wert von vor einer Woche. Die Zahl der Corona-Toten in Hamburg nahm laut RKI um einen auf 1343 zu. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich den Angaben zufolge nachgewiesenermaßen 57 002 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert; 50 800 von ihnen gelten inzwischen als genesen.

In den Krankenhäusern der Stadt wurden nach Angaben der Behörde mit Stand vom Freitag 241 Corona-Patienten betreut, zwei weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg um einen auf 90. Die Zahl der mindestens einmal Geimpften stieg von Donnerstag auf Freitag um 3073 auf 167 855, die der schon zweimal Geimpften um 1182 auf 76 805 Frauen und Männer.