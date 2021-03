Hamburg

Mann stürzt sechs Metern vom Balkon: Schwer verletzt

20.03.2021, 15:29 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Hamburg-Rahlstedt aus sechs Metern Höhe von einem Balkon gestürzt. Der circa 30-Jährige wurde beim dem Sturz am Samstagmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge erlitt er eine Wirbelsäulenverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine. Warum der Mann von dem Balkon im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses fiel, war zunächst unklar. Die Ermittler kündigten an, die Sicherung des Balkons zu prüfen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.