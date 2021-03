Hamburg

St. Pauli will in Osnabrück in die Erfolgsspur zurückkehren

21.03.2021, 01:38 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will am heutigen Sonntag im Gastspiel beim VfL Osnabrück rasch in die Erfolgsspur zurückfinden. Denn nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage mussten die Kiezkicker am Montag mit dem 0:2 am Millerntor gegen den SC Paderborn nach längerer Zeit mal wieder einen Rückschlag verkraften. Mit einem Dreier bei den seit zehn Spielen sieglosen Osnabrückern würden die Hanseaten zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. St. Paulis Coach Timo Schultz warnt jedoch vor einem kompakten Gegner, der durch seinen Trainerwechsel noch einmal einen "frischen Wind" bekommen habe. Außerdem ist St. Pauli gewarnt, denn der VfL gewann das Hinspiel in Hamburg mit 1:0.